Aseguran que Furia se va de Gran Hermano: inesperada noticia golpea a los fans de Juliana

Florencia confesó con qué frecuencia se bañaba en Gran Hermano: "Me lavo..."

El conductor de “Entrometidos en la Tarde” (Net TV), reveló que “hubo reuniones y llamados telefónicos entre los miembros del directorio de Paramount y la gente que toma decisiones en la cúpula de Telefe porque no quieren más a Furia dentro del reality”.

Monti remarcó: “No quieren más ese espectáculo patético de Furia a los gritos insultando y diciendo barbaridades. Y te voy a contar algo: un miembro del directorio dijo: ‘Este es el canal de la familia y vamos a respetar la historia del canal. Esta mujer nos está arruinando’. Si el voto de esta semana es negativo, Furia se va de ‘Gran Hermano’”.

Su panelista Eugenia Schlatter agregó: “Hay algunos directivos que se sienten desilusionados o defraudados si es que es verdad que les habrían ocultado información de que Furia entraba a la casa quizás enferma o con alguna patología a nivel mental”.

Santiago del Moro defendió otra vez a Furia y Agostina lo cruzó en vivo

El conductor se puso del lado de Juliana, minimizando sus insultos, e intentó cerrar la discusión diciendo: “No estamos discutiendo cuestiones de estado. Es un simple juego, ni más ni menos que eso”.

Spinelli lo frenó en seco, diciéndole: “Santi, a mí cuando me levantó Mauro (D'Alessio), vos mismo me dijiste que ellos están aislados, que toman todo mal y como que no estuvo bueno. Es un juego. ¿O es un juego para todos o para ella sola?”.

Muy incómodo, el conductor expresó: “No me entendiste. Por ahí me mal expresé o me malinterpretaste vos. Lo que te quería decir es que los aislados son ellos. Cualquier gesto, ellos lo potencian. Yo lo que les digo es, porque seguramente en unas semanas cuando todos estén afuera, porque esto termina dentro de 4 semanas, se van a llevar todos bien. Algunos más, otro menos, y todo va a ser una anécdota. Siempre les recuerdo lo mismo: es un programa de televisión”.