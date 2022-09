Apareció una joven que dice tener un bebé con "El Noba"

Ailén, contó su vivencia en redes sociales y ahora pide a la familia de " El Noba " que se hagan un ADN con el niño para así no tener que exhumar el cuerpo del cantante.

La chica contó que cuando el músico llevaba una semana muerto, se enteró de que el bebé que había tenido podía ser de él porque el resultado de otro ADN que estaba esperando dio negativo.

ailén y el hijo del noba.jpg Ailén Díaz y el bebé que sería el hijo de "El Noba"

“Más allá de saber quién sea el padre o no, el tener un hijo es un cambio en la vida. Yo decidí cambiar mi vida para tenerlo. Yo lo elegí desde el minuto uno, y oh casualidad Lauty no era El Noba. Era simplemente Lauty”, relató Ailén en las redes sociales.

La historia de la chica y "El Noba" fue algo de una sola noche y ella expuso hasta una conversación en la que hablaba con el fallecido sobre la compra de un anticonceptivo de emergencia, más conocida como "pastilla del día después".

“Todos sus amigos me dicen lo mismo: si el narigón estuviera acá no lo dudes que él se hacía cargo”, comentó Ailén. Sin embargo, la reacción de la familia de Lautaro no fue lo que ella esperaba.

Según contó, la familia materna de "El Noba" le "cerró la puerta en la cara" y le dijeron que no querían saber nada con el bebé. En cambio, desde el lado del papá del artista fallecido, se mostraron siempre a disposición. “Buena gente es querer colaborar en un ADN como hacen ellos. Los que más dicen amarlo prefieren no hacer nada y que toquen el cuerpo, que no descanse nunca en paz”, contó y hasta aseguró que llegaron a conocer al bebé apenas se enteraron.