Apareció una gravísima denuncia contra L-Gante y podría volver a la cárcel

De qué acusan a L-Gante

El periodista Carlos Salerno contó en “Desayuno Americano” (América TV), el programa de Pamela David, todos los detalles al respecto: “Evelyn López, alias Dakota, tiene 24 años. El día jueves consiguió abogado y denunció a L-Gante por abuso sexual simple”.

El periodista, con la denuncia en la mano, agregó: “Evelyn estuvo cinco horas declarando en la OVD y dijo ‘me obligó a tocar sus partes íntimas, entre otras tantas cosas’. Una situación se da en Mar del Plata y la otra en Canning, según la causa”.

A su vez, la joven mostró su preocupación por la salud del cantante oriundo de General Rodríguez: “Tuve miedo de que le agarrara una sobredosis, no estoy exagerando”.

Ante esta denuncia, la Justicia ordenó un botón antipánico, una restricción perimetral indefinida de 600 metros y custodia de la policía de forma permanente para la modelo.

Dakota Gotth aseguró: “Él estaba drogado todo el tiempo y me puso en situaciones peligrosas. En un after me sentía tan incómoda que no podía ni levantarme a ir al baño. Tenía miedo de que me violaran. L-Gante insistía con tener relaciones sexuales todo el tiempo. Yo le dije un montón de vez que no, hasta que agarró mi mano y las puso en sus partes íntimas. Yo me fui enojada”.

La modelo afirmó que sintió manipulación psicológica por parte del músico: “Me gritó cuando yo le dije que no quería tener sexo con él, me dijo: ‘¡¿Qué te pensás?!’”.