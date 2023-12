Anita Martínez habló después de la renuncia del Bicho Gómez al Bailando 2023: ¿qué dijo?

En ese panorama, Marcos Bicho Gómez anunció que dejaba el programa debido a que su compañera, Anita Martínez, se encuentra realizando temporada en Córdoba. “Me es muy difícil a mí ensayar solo dos días que ella tiene libre, no soy bailarín, se me hace re complicado y hay que estar ciento por ciento para el show, no la quiero pasar mal, o presentar un mal show porque nadie se lo merece, entonces yo decidí que me tengo que bajar”, señaló el clown desde la pista. Ante esta situación, Teleshow se comunicó con Anita Martínez, para conocer su versión de los hechos.