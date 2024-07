Andrés Nara fue detenido por violencia de género tras agredir a su pareja

“Lo demoran por lo siguiente. Obviamente, hubo gritos y ruidos muy raros para los vecinos, por lo que deciden denunciar a Andrés por lo que estaba pasando. Estaban a los gritos con Alicia Barbasola. Los llevan a la comisaría y Andrés es el primero en declarar. Después declara a Alicia y, como le vieron marcas en la cara, Andrés queda detenido. Entiendo que queda demorado. No sé bien cuál es el término, porque tienen que corroborar que tenga coherencia el relato de ambos”, agregó.

Y siguió: “Esto es la primera vez que pasa de esta manera. Lo que a mí me cuentan, desde el entorno del barrio en el que ellos viven, es que era común escuchar gritos en la casa. Y era común escuchar a Alicia gritar. Hay que ver cómo sigue la cuestión. Venía mal la cosa”.

Luego, dio a conocer una charla que tuvo con Barbasola: “Alicia me llamó a la tarde en un ataque de nervios, estaba muy mal ya. Además, ella era como que había cosas que descreía y ya no sabía qué creer. Andrés también estaba muy nervioso con las versiones de lo que contamos acá. Él va a quedar hoy detenido porque es una cuestión protocolar. Depende de Alicia o no, que él quede demorado más días, si es que Alicia decide denunciarlo a él”.

Por último, cerraron con datos que publicaron en el portal SM Noticias: “Andrés quedó detenido esta noche en la comisaría número uno de Tigre por agredir violentamente a su pareja, Alicia Barbasola, de 35 años. Acudió al domicilio donde conviven ambos. Luego hubo un llamado al 911 que advertía de una fuerte pelea en el interior de la finca. Los policías entrevistaron a la mujer, quien refirió que su pareja, Andrés Raúl Nara, de 67 años, le golpeó e intentó ahorcarla”.