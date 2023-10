Amor público: la primera foto de Guillermina Valdés y Joaquín Furriel

“Estoy muy bien. Hoy no tengo nada que ocultar, ni tampoco mostrar, y lo hago por una cuestión de salud personal y porque es algo que valoro en la gente. Todas las parejas con las que estuve tienen esos mismos valores y he estado con actrices: con Paola (Krum), que es la madre de mi hija, con Eva (De Dominici) y ahora con Guillermina ”, había dicho el actor en diálogo con La Nación cuando fue consultado por las versiones entre ellos. Había sido Yanina Latorre quien había hablado de aquella relación semanas atrás.

En esa misma línea, Furriel sostuvo: “Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo. Hoy no me siento precipitado porque ya llevamos unos meses. Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho; es importante marcar ese límite de la intimidad. Son tiempos en los que no sé bien por qué la gente cree que tiene beneficios mostrar y contar todo de su vida. Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos. No tengo nada más que decir”.

Luego, fue la propia Guillermina quien también se expresó públicamente sobre su relación. “Es así como dijo Joaco: estamos conociéndonos hace unos meses”, le dijo la actriz a través de un mensaje de WhatsApp a Adrián Pallares, conductor de Socios del espectáculo. Y cuando el periodista le preguntó si quería agregar algo más al respecto, la empresaria asintió: “Sí, que es una muy buena persona”.

En las últimas horas apareció una foto de la pareja de actores el domingo en la obra Medida por medida en el teatro Sarmiento. Sin ánimos de esconderse, ya que horas después confirmarían la relación que lleva meses, Joaquín Furriel optó por llevar una gorra oscura que combinó con su campera, según se pudo ver en la imagen que publicó la cuenta de Instagram @Gossipeame. Por su parte, Guillermina tampoco buscó ocultarse. Vistió una camisa blanca con un saco gris y un pantalón de jean. Además, se los vio acompañados por su colega Nicolás Scarpino.

image.png

Según informó Paula Varela en Socios del espectáculo, la pareja se conoció tiempo atrás a través de amigos en común y también por el arte escénico. Es que en el último tiempo, la actriz estuvo inmersa en el mundo del teatro y encabezó 39 escalones, junto a Facundo Arana. La panelista del ciclo de El Trece reveló que Furriel se acercó a camarines a saludar al elenco y allí comenzó un acercamiento.

Al ser consultado por el bajo perfil que lo caracterizó desde que irrumpió en los medios, Joaquín Furriel aseguró que no le resultó difícil mantenerse alejado de las noticias del mundo del espectáculo. “Cuando empecé a trabajar ya tenía algunas herramientas y supe que era un lugar en el que no me quería meter. Lo pude sostener porque siempre fui claro, consecuente y no tuve contradicciones. Para que funcione mi vida fuera de la ficción, necesitaba intimidad”, había dicho en la misma entrevista en que la confirmó su relación con la exmujer de Marcelo Tinelli.

“Mi vocación y mi trabajo son parte de mi vida y fuera de eso nunca crucé el límite, ni aun estando en pareja con mujeres del medio. Y por más que ahora puedan haber rumores o sacarnos fotos, no tengo nada que ocultar. Estaba soltero y ella también, y hace un tiempo que estoy en una relación con Guillermina”, aseguró el actor que estuvo en pareja con Paola Krum -fruto de su relación nació su hija Eloísa- y también con Eva De Dominici.

