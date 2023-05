Alejandro Sanz difundió un preocupante mensaje

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", empezó diciendo Alejandro Sanz en su cuenta de Twitter, y alertó tanto a sus seguidores como a quien lo leyera. "Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", describió el mal momento que atraviesa, indicando que no siempre una sonrisa significa estar emocionalmente bien.

Por último, contó que estaba ocupándose de su salud mental, e indicó que su próximo concierto el 3 de junio en el Navarra Arena, en Pamplona, España, en el marco de su tour SANZ EN VIVO 2023, será el momento decisivo para sus siguientes pasos: "Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", concluyó, empatizando con quienes atraviesan situaciones similares.

¿Cómo está Karina La Princesita?

Karina La Princesita contó a través de sus redes sociales que sufrió un ataque de ansiedad previo a un show en Chaco y narró cómo se sintió.

"Antes de salir me agarraron muchos o uno ataques de ansiedad muy fuertes, la pasé bastante mal, no podía respirar, sentía que perdía la memoria y me faltaba el aire, que me iba a morir. Es horrible", expresó.

"Soy fuerte, pero la mente me está jugando una mala pasada. Me estoy ocupando, está todo bien y es parte del proceso. Más que nada para que sepan lo agradecida que estoy, porque la música me hace bien. Yo no lo estoy pasando bien, pero lo comparto para que los que están viviendo estas cosas no se sientan raros. Hay gente que los comprende y los entiende. Hay que ocuparse nada más", agregó la artista.

Karina la Princesita también habló con Socios del espectáculo (El Trece) recientemente y entre tantos temas que tocó, se refirió al cuadro de depresión que está atravesando. “Estoy bien, pienso que es un proceso, el día de mi cumpleaños empecé a hablar de esto”, comentó la cantante de cumbia acerca de las declaraciones que había hecho tiempo atrás.

“Necesitaba decirlo para que comprendan mis cambios de ánimo, no puedo decir que estoy recuperada porque es un tema que hay que ocuparse. Voy al psicólogo y al psiquiatra, estoy controlada por eso, tengo ataques de ansiedad y de pánico”, concluyó la cantante.

Fuente: Exitoína