Alejandro Fantino "out": confirmaron cuándo sacarán del aire su programa

“Vamos a ver a Fantino, lo caliente que está. Alejandro no hay un programa que no salga enojado, embroncado, hablando en doble sentido, no dando una apertura cordial a la gente…”, comenzó diciendo Fernando Piaggio al aire de “El run rún del espectáculo” de Crónica.

“Acá tengo confirmado por la gente del canal que el programa de Fantino termina el 15 de noviembre. Es un bajón para la industria televisiva, para toda la gente que labura ahí… Es una lástima. Ayer hizo 3 puntos de rating, 3 puntos para Canal Trece en el prime time es bajísimo”, agregó el conductor, quien además deslizó que “el programa fue manoseado”, en referencia a los cambios de horario que sufrió el ciclo en tan solo un mes.

“El formato prometía llegar hasta fines de diciembre”, continuó Piaggio, y sentenció que “nadie entendió el formato que presentó la gente de canal Trece”, ya que opinó que el espacio y la modalidad en la que los participantes generaban contenido no fueron para nada acertados.

Por último, pasaron el clip del último programa que condujo Fantino de “Por amor o por dinero”, el cual abrió -tal como diría Marcela Tinayre- “con la peor de las ondas”. “Bajame la tensión, voy a entrar a hablar al loft con los participantes. Va a ser un trabajo muy complicado, de conversación y hay que ir a hablar con ellos, están mal, muy tristes”, introdujo el presentador.

Luego, disparó: “Hoy estaba pensando si no hay ciertas muestras en los realities de lo que pasa en la sociedad argentina. Yo pregunto, no tengo una sola respuesta, estoy lleno de preguntas. Me pregunto desde mi licenciatura en filosofía si no son muestras de lo que pasa en la sociedad lo que sucede en los realities. Lo que estoy diciendo no es televisivo. Estoy hablando desde lo que me pasa a mí”.