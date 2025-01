Acusan a una famosa ex conductora de Telefe de estafa

Todo comenzó cuando la panelista de El Trece acusó a la ex modelo de hacer negocios turbios para ganar dinero: “Jimena Cyrulnik alquila su cuenta de Instagram, esto quiere decir que una empresa la contrata y le dice ‘yo te pago plata para que vos me des acceso a tu cuenta y yo desde tu ahí, con tu nombre y tu imagen, tu prestigio, la use para contactar gente de todo el mundo para prometerle cosas por mejorar sus cuentas y hacerlos crecer”.

Y agregó: “Básicamente es venderles un servicio polémico, porque la persona que me contacta a mí pagó la plata y nunca vio ningún resultado. Esta persona se sintió estafada, denunció a Jimena y también a la empresa que la contactó. Pidió la devolución del dinero, no se la devolvieron y nunca le hicieron el trabajo”.

La ex modelo pidió salir al aire y cuestionó duramente a la periodista: “¡Esto es cualquiera! Primero, Fernanda Iglesias te conozco desde hace años. Dejá de mentir, trabajás en la televisión y no hay necesidad de que mientas. Todo es blanco, claro y limpio. No hay nada raro. Todos somos laburantes, todos queremos darle de comer a nuestros hijos”.

Jimena, muy enojada, aseguró: “Estuviste hablando diez minutos mintiéndole a la gente. Esta empresa está hace cinco años, vienen vendiendo sus servicios sin obligar a nadie y sin mentir. Lo hacen a través de mi perfil porque todos los meses me pagan un fee por eso. Apenas se contactan con alguien aclaran que son mi representante, no se hacen pasar por mí. Me acabo de enterar que no le devolvieron la plata. Yo ahí me desligo ya. Es rarísimo. Acá lo que pasó es que hay una persona que quedó disconforme con el servicio”.

Iglesias le contestó: “Tengo 52 años y trabajo en el periodismo hace 32. No tengo necesidad de mentir. Yo te avisé en su momento que estaban usando tu cuenta para estafar gente”.

Jimena le contestó: “Bajá un cambio. Pará. Yo, cuando hablamos, te expliqué cómo era todo”.

Fernanda le dijo: “No, vos me dijiste que ‘esta chica’ no debía entender nada de las redes y me reenviaste audios de la empresa donde la trataban de ansiosa, directamente la diagnosticaron. Y no, si la están ayudando es porque tienen que tener paciencia, explicar, es así”.