A Zaira le preguntaron por L-Gante y se puso "como loca"

“Nada… me parece un montón todo. Me parece mucho todo lo que se dice, entonces es como que ya ni yo sé qué es verdad y qué es mentira, qué pasó y todo eso”, agregó la entrevistada, sin querer dar mayores detalles sobre qué pasa entre la empresaria y el artista.

Y cerró, con una mirada cómplice mirando a cámara: “Hay cosas que no tengo ni que preguntar. Yo con una mirada entiendo todo y lo que me parece no te lo voy a decir. Espero que lo entiendas con una mirada. Chau”.

En medio de las dudas que surgieron después de Wanda Nara insistiera en que está separada mientras que Mauro Icardi cuestionara esta determinación, L-Gante dio que hablar al ser indagado por el futbolista.

"Elián, quiero aprovecharte que estás acá para desmitificar todas las cosas que la gente quiere saber y que se han estado hablando. ¿Se comunicó en algún momento con vos Mauro Icardi para hablar con vos, ya sea Instagram o por privado?", indagó Lucas Bertero, el panelista de A la tarde.

“Eh… no”, comenzó diciendo, algo dubitativo. Sin embargo, segundos después agregó: “O creo que me había mandado un mensaje. Me apareció una solicitud de mensaje, pero como que fue eliminado”.

Horas atrás, el cantante se había mostrado muy cómplice con Wanda en el lanzamiento de su flamante tema El último romántico, que la tuvo como figura a la empresaria, con quien sigue enfrentando fuertes rumores de romance.