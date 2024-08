A días de ser mamá, Lizy Tagliani recibió la peor noticia

A días de convertirse en padres, Lizy Tagliani y su esposo Sebastián Nebot deben afrontar uno de los peores momentos de su vida: falleció una de las abuelas del ex modelo. El marido de la artista dio la triste noticia en sus redes sociales: “Y te fuiste así, de repente... esta es nuestra última foto, pero me llevo todos los recuerdos en mi ser... Voy a extrañar nuestras caminatas, como me enseñabas a pintar, a cuidar las plantas, vas a estar siempre en mi corazón, abuela Paca. Te amo . Besos al cielo”.