El sanjuanino Darío Barassi y una confesión tremenda: "Mi mujer odia a Barassi"

Su éxito es indiscutible y lo demuestra cada vez que se pone al frente de "100 argentinos dicen". Hoy, el programa conducido por Darío Barassi lidera el prime time de la televisión nacional y él vive su mejor momento. Sin embargo, reconoce que el personaje tiene que quedarse afuera de casa por el bien de su matrimonio.

Mi mujer odia a "Barassi", en mi casa "Barassi" queda afuera. Cuando llego es "Che, ¿pagaste le gas?, cocinate un arroz.

Darío Barassi y Lu Gómez Centurión.

El sanjuanino se encuentra en la cresta de la ola pero también reconoció que le pidió consejo a otros conductores antes de ponerse al frente de "100 argentinos dicen".

"Hablé con varios para asesorarme y charlar, como Germán Paoloski, que es muy amigo y siempre está acompañándome. Siempre es muy valiosa la mirada de una persona que ya haga el oficio. Yo no pensaba tener este trabajo. Me gustaba actuar", aseguró en una entrevista que dio para TN Show.

Darío Barassi hizo un repaso por su vida familiar y laboral y contó el curioso episodio que le ocurrió en las playas de México. Es que el sanjuanino llegó ahí para escapar un poco de la fama pero terminó siendo reconocido por un cordobés en el instante que pisó el mar.

"Yo soy pudoroso con mi cuerpo y las fotos de la playa no son mi fuerte. Y apenas llegué al hotel a las 4 de la mañana me apareció un cordobés. Me di cuenta de que el lugar más visitado por argentinos es México. No pude sacarme el mote “Barassi” y estar tranquilo del todo", relató Barassi.

Mientras el conductor encara un nuevo proyecto para Disney+ no para de sorprendernos con sus historias de Instagram donde muestra un poco de lo que es su vida junto a su esposa "Lu" Gómez Centurión y a su hija, "La Pipi".