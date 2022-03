Jorge Rial confirmó su separación y reapareció Romina Pereiro: "Bien acompañada"

Durante varias semanas hubo muchos rumores acerca de la ruptura entre Jorge Rial y su esposa Romina Pereiro. Y en este sentido las versiones hablaban de diferentes peleas en el matrimonio y circulaban en torno a una tercera en discordia, Loly Antoniale, ex pareja del conductor

Ambos se mantuvieron en silencio durante un tiempo y frente al revuelo por la situación amorosa, Rial rompió el silencio y le puso fin a las especulaciones. En su programa de radio confirmó la ruptura diciendo que "mucho se está hablando de mi separación y la verdad es que son temas que afectan mucho porque hay toda una familia detrás. Lamentablemente es así, estamos separados con Romi. Fue una decisión que tomamos los dos".

Otros tiempos.

Luego de que el distanciamiento entre ellos se hiciera oficial, Pereiro reapareció por primera vez en un evento multitudinario del que fue anfitriona este sábado por la tarde en Palermo, con motivo del Día Mundial contra la obesidad.

Se la vio muy alegre y motivada junto a su hija. Es así que por medio de un vivo que hizo en su Instagram expresó: "estoy bien acompañada. Vamos a contar por qué es importante comer fruta y por que son importantes los colores en la alimentación. No voy a estar sola, me van a acompañar mis amigos, Sergio Verón y Adrián Cormillot".En cuanto a su presente sentimental, la nutricionista no hizo ninguna referencia al respecto.