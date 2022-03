El picante mensaje de Wanda Nara a quienes no le creen la historia del hackeo

Wanda Nara es el personaje del momento, no importa cuándo leas esto. Muchos consideran que es el personaje del ambiente que mejor juega y cada vez quedan menos dudas de que esa idea es cierta. Por las dudas de que empezáramos a olvidarla, hace algunas horas agitó toda la escena.

Sorprendentemente Wanda Nara apeló a la excusa de un hacker para argumentar los incendiarios comentarios que hizo en sus redes sociales en contra de la China Suárez, pero la gran mayoría no le creyó. Sus detractores consideran que en realidad ella quería hacer esos comentarios, pero desde una cuenta alternativa.

Wanda Nara en una foto de Instagram.

La jugada le habría salido mal y para terminar con las especulaciones, la esposa de Mauro Icardi usó su cuenta oficial de Instagram para dar más declaraciones. Fue así que Wanda Nara aseguró que no le da bola a la mala onda, que no tiene nada que esconder y que le provocan risas quienes comentan que se "auto hackeó".

"Me pareció hasta divertido cuando dijeron que yo me había hackeado. Ojalá tuviera ese poder, pero bueno nada, me divierten esas cosas”, dijo la influencer con total seguridad y la realidad es que la tranquilidad con la que se la ve en el video no parece ser de alguien que estuviese mintiendo.

El descargo de Wanda Nara a quienes no le creen la historia del hackeo

Vía: Instagram pic.twitter.com/REtGh622nW — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 16, 2022

Para terminar de dejar clara su posición, Wanda Nara manifestó que cree firmemente que quienes avalan esas teorías no son sus seguidores, sencillamente porque quienes no le crean pueden dejar de seguirla. Es probable que esa postura no sea muy cierta, pero lo importante es que la influencer no da el brazo a torcer.