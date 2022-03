La confesión de Yanina Latorre sobre su marido que espanta

Si de personalidades que no pasan de moda hablamos, Yanina Latorre es quien encabeza la lista. Su efervescencia la convierte en un personaje muy atractivo para la pantalla chica, aunque quizás lo más llamativo es su capacidad para hablar sin remordimientos de su vida privada.

Yanina Latorre y Diego en una imagen de archivo.

Yanina Latorre jamás huye de un drama mediático, pero tampoco se esconde a la hora de revelar detalles íntimos que causan tanta sorpresa como repulsión en los espectadores. Sin importarle demasiado la opinión ajena, hace algunas horas volvió a inclinarse por ese camino.

Una colega le preguntó si duerme abrazada a su marido y su respuesta fue lapidaria: Yanina Latorre no toca a su marido cuando duerme porque le da calor y recurre a todo tipo de estrategias para evitar el contacto con él.

Yanina Latorre.

"Dormimos con dos perros en el medio, literal. ¡No quiero que me toquen!", confesó la panelista y no contenta con el nivel de sus declaraciones, luego agregó que constantemente está atenta a taparse el cuerpo para evitar que Diego Latorre intente seducirla. Cualquier otra persona haría todo por ocultar este tipo de historias, pero no es su caso.

Desde el año 1994 Yanina Latorre y el exfutbolista están casados y probablemente muchos coincidan con la idea de que es lógico que a esta altura del partido no tengan ganas de estar juntos. No obstante, jamás hubiésemos imaginado que lo ventilara a los cuatro vientos.