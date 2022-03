El ex de Lizy Tagliani, sin filtro y picante: "Me había hinchado las pelot..."

Sin dudas Lizy Tagliani sorprendió cuando anunció la separación de Leo Alturria, luego de varios años de relación. En un principio ambos habían asegurado que quedaron en buenos términos, pero por comentarios que luego deslizó el rugbier en sus redes al parecer no había sido del todo así. Al parecer él encontró mensajes de quien era entonces su pareja, con otras personas, pero por ahora solo son rumores.

Pero más allá de lo que expresó en Instagram, medios de prensa no habían hablado con él desde ese punto final del romance. Es así que en "LAM" mostraron una pequeña entrevista donde Leo se refirió a la ruptura con Lizy, con quien mantenía una relación hace tres años y medio.

El mensaje con el que Lizy anunció su separación.

Fue allí donde Leo explicó que aún mantienen contacto e incluso que compartieron una cena luego de la ruptura, pero habló de por qué tomó la decisión de separarse: "el tema pasa más que nada por la gente, empezaron a opinar mucho, los seguidores de ella", comenzó.

"Lo que pasó ahí es que me había hinchado las pelot... con los seguidores y la forma en la que me atacaban. Yo le contesté bien, amable".

Y finalmente el joven reflexionó: "entendí la situación, no me enojé con ella pero corté la relación. Prefiero terminar así antes que pase a mayores. No sé si realmente se vio con esta persona o no", comentó sobre los chats que le encontró a su ahora ex pareja. Se mostró sincero frente a la chance de retomar el vínculo con Lizy Tagliani: "Ella quiere volver pero yo estoy ahí, no pasa nada. Nos llevamos bien así".