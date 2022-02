"Años de maltrato psicológico": el duro relato de Nicole Neumann sobre su pasado

Nicole Neumann acaba de regresar al país luego de unas vacaciones soñadas en Europa, pero parece que el contacto con su país natal la puso nostálgica y le despertó un profundo deseo por demostrar que, pese al éxito, su vida no es tan idílica como parece.

Con una galería de fotos y videos de los destinos que visitó hace algunos días, Nicole Neumann relató varias situaciones que le causan dolor y su necesidad de siempre sobreponerse. Entre ellas, los muchos años de “abuso psicológico” que sufrió y las críticas de quienes no la conocen en profundidad.

Nicole Neumann en una de las postales de su viaje.

Por supuesto, la actriz, conductora y empresaria no especificó quién fue el causante de ese maltrato, pero da la sensación de que se refería a alguien perteneciente al ámbito del modelaje, un espacio que desde siempre se conoce como hostil.

Para muchos, las vacaciones de Nicole Neumann son un gran motivo de envidia, pero ella se ha encargado de dejar claro que, aunque pueda viajar por el mundo cuando quiera, padece una situación que es común a todos: tener que despegarse de sus hijos para que Fabián Cubero también pueda disfrutarlas.

Nicole Neumann en su regreso a "Tu Cara me Suena".

“Esos momentos que lloro y no puedo dormir de angustia no los publico claro, porque soy humana y también los paso”, dijo Nicole Neumann en un intento de desahogo que probablemente consiguió. “La culpa es optativa, el pasado ya no está, el futuro es incierto. Se feliz hoy! Es todo lo que tenemos”, dijo para cerrar.