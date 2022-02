Laurita Fernández y el paso del tiempo: así se veía antes de ser famosa

Para Laurita Fernández, ShowMatch fue un antes y un después. Los lectores recordarán que comenzó siendo bailarina del equipo estable, luego pasó a acompañar a famosos en “el Bailando”, después fue ella la famosa y finalmente terminó siendo jurado. Una carrera que debe ser la envidia de muchas.

En el tiempo que le llevó colocarse en la primera plana sucedió de todo y, Laurita Fernández, pasó de ser una chica normal, de barrio y sencilla, a ser una de las celebrities de la nueva generación. Teniendo en cuenta ese proceso es que la bailarina colgó en su cuenta oficial de Instgram una imagen del pasado y no tiene nada de qué avergonzarse.

Noticias Relacionadas El sanjua Barassi no para y ahora se chapó a Laurita Fernandez

La foto que compartió Laurita Fernández.

Tal como puede apreciarse en adjunto, bien podríamos decir que la exnovia de Nicolás Cabré luce distinta, pero no irreconocible. Posaba muy divertida junto a una amiga en lo que seguramente fue la noche porteña y confesó que, por aquel entonces, usaba brackets y no tenía en cuenta la protección solar.

Con mucho humor y sin ningún interés en ocultar su versión del pasado, Laurita Fernández se mostró sin edulcorantes y quizás en breve continúa con esa tendencia y sigue sacando a relucir más imágenes de antaño; algo que despertaría gran interés en sus seguidores.

Laurita Fernández en una imagen de archivo.

Laurita Fernández tiene una vida profesional tan ocupada como la sentimental, sencillamente porque es rara la vez que no ha estado en pareja. Ante los rumores de romance con un compañero de piso del programa en el que reemplaza a Guido Kaczka, ha asegurado que no es cierto y que no tiene deseos de conocer a nadie. Habrá que creerle, al menos hasta que surjan fotos probatorias.