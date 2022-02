¡Pobre! MasterChef sacó lo peor de Juariu

MasterChef cada vez se pone más intenso y, como los competidores empiezan a sentirse capaces de llegar a la final, todos lo están dando todo. Juariu es una de las favoritas, pero en la transmisión de anoche mostró la hilacha.

El gran error de Juariu fue olvidarse la carne al momento de entrar al mercado de MasterChef y, desde ahí, todo salió mal. La tucumana se frustró y solo pudo reponerse con la ayuda de Santiago del Moro y de Damián Betular.

Damián Betular animó a Juariu en su noche para el olvido en MasterChef

Producto de su olvido, Juario sintió que quedaba en la gala de eliminación de MasterChef y eso es lo último que quería. En adjunto puede apreciarse el momento en el que el chef intentó subirle el ánimo y, después de su intervención, la situación mejoró.

"Estoy tan enamorada de la cocina que siento que le fallé, no me quiero ir", decía la influencer realmente molesta consigo mismo por el olvido. Está claro que todas las devoluciones que ha recibido a lo largo de la competencia han sido favorables y que no está acostumbrada a los imprevistos.

Santiago del Moro y su abrazo de ánimo a Juariu en MasterChef.

Habrá que ver en qué lugar queda Juariu en la gala del fin de semana y, por supuesto, todos los fanáticos de MasterChef están esperando ese momento. Gracias al programa ha logrado que su carrera tenga una proyección mucho más interesante que antes y quizás es por eso que no quiere irse.