"Esto es catastrófico": el reto que le dieron a Malena Guinzburg en MasterChef

La transmisión del jueves de MasterChef estuvo cargada de desafíos y, por supuesto, no todos estuvieron a la altura. Malena Guinzburg fue una de ellas y, por supuesto, no le fue gratis el fracaso.

Germán Martitegui y el resto de los jueces de MasterChef le propusieron a los participantes probar un plato para después repetirlo, pero parece que el paladar de Malena Guinzburg no está muy bien preparado para esa tarea.

Noticias Relacionadas La terrible frase de Ernestina Pais al ser eliminada de MasterChef

La reacción de Malena Guinzburg ante el reto de Germán Martitegui.

Lo veo negro tu futuro, como tu plato.

Como de costumbre, Germán Martitegui fue quien se puso en el rol de "malo" y catalogó la entrega de Malena Guinzburg de "catastrófica" porque algunas partes de su carne estaban quemadas. Claramente, no era eso lo que esperaba escuchar la hija del gran capocómico.

Pero los retos no se quedaron ahí. Unos segundos después, Germán Martitegui dijo entender que quizás no todos pudieran replicar un plato simplemente con haberlo probado; pero eso no la excusaba de haber presentado un plato "nada lindo".

Malena Guinzburg y sus colegas de MasterChef en la degustación.

Ha sido otra velada de MasterChef en la que Malena Guinzburg ha demostrado que la cocina no es su fuerte.Por suerte ella siempre apela a su gran sentido del humor para enfrentar este tipo de situaciones, pero claro, eso no será suficiente para llegar a la final.