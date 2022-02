En fotos: así fue el cumpleaños de los hijos de Ricardo Fort en Miami

Después del trágico fallecimiento de Gustavo Martínez, las miradas se han posado de lleno en Marta Fort y Felipe Fort, ya que es por ellos que el gran amor de Ricardo Fort estaba deprimido.

Gustavo Martínez habría tomado la decisión de quitarse la vida porque los mellizos que estaban a su cargo cumplirían la mayoría de edad y ese día finalmente llegó. Acompañados de varias celebrities, Marta Fort y su hermano Felipe Fort han tirado la casa por la ventana en un restaurante en Miami.

Noticias Relacionadas ¡Insólito!: esta es la persona que habría llevado a Gustavo Martínez a la depresión

Uno de los videos del cumpleaños de los hijos de Ricardo Fort

Vía: Instagram pic.twitter.com/dmvPRWqOpP — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 25, 2022

Las fotos que se pueden apreciar en adjunto las compartió la propia hija del difunto empresario y en ellas se ve que todos los presentes estaban con los ánimos bien arriba como para festejar largo y tendido, casi como si lo de Gustavo Martínez no hubiese sucedido.

Eduardo, el hermano de Ricardo Fort, y Rocío Marengo fueron algunos de los rostros conocidos que se pudieron ver en las fotos de Marta Fort y tanto ella como su hermano estaban pletóricos de haber alcanzado la mayoría de edad.

El auto saludo de cumpleaños de Marta Fort.

Pero, más allá de la alegría, hay que destacar también que Marta Fort hizo una breve reflexión. "Feliz cumpleaños para mi. Aunque no puedan estar todos los que me hubiese gustado que estén", escribió y no quedó claro a quién se refería, pero quizás en su pensamiento estaba Gustavo Martínez.