Nicole Neumann rompe el silencio y por fin habla sobre su supuesto embarazo

Los embarazos están a la orden del día en el mundo de los famosos y ahora a Nicole Neumann se la señala como la nueva futura mamá. Algunos indicios han hecho que los espectadores aten cabos y la aludida ha salido al paso.

Hace algunos días Nicole Neumann se desvaneció en su espacio de trabajo e inmediatamente comenzó a correr el rumor en relación a que estaría en la dulce espera con Manu Urcera. Luego alguien la vio en una clínica de fertilidad y entonces las cuentas cerraron perfectamente para el relato.

Nicole Neumann en su última publicación de Instagram.

Evidentemente las especulaciones han llegado a los oídos de la exmujer de Fabián Cubero y ha decidido enfrentarlos en diálogo con la revista Paparazzi. Nicole Neumann aseguró que no está embarazada, que cuando tenga información al respecto la dará a conocer y no negó tener ganas de volver a ser madre.

"No, no tengo nada para comunicar. Llegado el día, se dirá. Les juro que no tengo nada para comentar. Cuando haya una buena noticia para comunicar, se comunicará", dijo la empresaria y luego agregó que "Se dicen muchas cosas pero por el momento voy a guardar silencio". Está claro que por ahora no hay bebé pero puede que eso cambie en el futuro.

Nicole Neumann y Manu Urcera, su actual pareja.

El presente profesional de Nicole Neumann es excelente y lo que tiene que ver con lo íntimo también, por eso no sorprende que esté interesada en tener otro hijo con su nuevo amor. Las sospechas ya están instaladas y no sería sorprendente que en cuestión de semanas la protagonista de la historia confirme lo que hoy niega.