Las fotos de Luisana Lopilato de las que está hablando todo el mundo

La vida de Luisana Lopilato en el exterior no puede ser más exitosa. En Canadá la consideran tan estrella como aquí y es por eso que sus pasos no pasan desapercibidos, mucho menos si las noticias tienen que ver con Michael Bublé.

En breve Michael Bublé estrenará el videoclip de "I'll Never Not Love You" y Luisana Lopilato aparentemente será parte de él. En las últimas horas se han filtrado algunas imágenes del rodaje y los medios norteamericanos no hablan de otra cosa.

Michael Bublé, Luisana Lopilato y sus hijos en una de las fotos que comenzó la sospecha.

Luisana Lopilato estaría embarazada de su cuarto hijo según las fotos que se han revelado. Algunos creen que se trata de un montaje para el video clip antes mencionado, peor hay quienes sostienen que esa panza no es de utilería.

Por supuesto, hasta ahora, ni la recordada Paola Argento de "Casados con hijos" ni Michael Bublé se han manifstado al respecto y la realidad es que las imágenes son llamativas. ¿Será que el vientre prominente ha sido creado para aportarle sentido al video clip?

Otra de las imágenes en las que se ve la panza de Luisana Lopilato.

No podemos esperar a tener más confirmaciones, pero resulta insólito que Luisana Lopilato no anunciara su embarazo con anterioridad si ese fuese el caso, tal como hizo con los hijos que ya tiene. La duda ya está instalada y solo ella podrá terminar con las especulaciones.