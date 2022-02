Nicole Neumann se descompensa y hay preocupación por su salud

Nicole Neumann sufrió una fuerte descompensación general mientras se encontraba en la grabación de un nuevo programa de Los 8 escalones del Millón, ciclo conducido por Guido Kaczka. Tras ser atendida por personal médico en los estudios del canal donde se realizan dichas grabaciones, la modelo se tuvo que retirar sin poder continuar con su trabajo.

Los periodistas más reconocidos del espectáculo anunciaron en sus redes sociales lo que había sucedido en tiempo real aludiendo a que Nicole Neumann habría sufrido una baja de presión ocasionada por un problema de salud que aún no ha sido revelado.

Fue Pampito, quien advirtió que ya encontraba estable y en su casa, por lo que no pudo terminar con las grabaciones que tenía previstas para ese día por su estado delicado.

Crecen los rumores de embarazo

Neumann está actualmente en pareja con el reconocido piloto José Manuel Urcera, con quien habría comenzado un tratamiento de fertilidad asistida para volver a concebir, a pesar de que ya es mamá de tres chiquitas fruto de su ex matrimonio con Fabián Cubero.

Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera

"¿No está embarazada?", indagó Pampito. "Yo creo que no, ¿vos que decís? Yo no la veo embarazada, no tiene panza ni nada", argumentó la conductora Carmen Baribieri en pleno debate.

Pero a pesar de esto, fue la propia Nicole dejó más que una puerta una ventana abierta tras un tweet luego de una estadía en Madrid, donde pícaramente “anuncia” que regresaran hospedarse con un “nuevo integrante” y la duda estalló.

"Gracias por recibirnos y tratarnos como en casa. Un placer la atención, las vistas en el roof top y el cuarto de ensueño con todas las comodidades", comenzó diciendo Nicole. "En un punto ‘clave’ de la ciudad, cerca de todo para disfrutar Madrid a pleno", agregó junto a las imágenes donde se la puede ver disfrutando de las instalaciones del hotel. Luego, añadió una serie de hashtags: "#Volveremos #YSeremos5 (o 6?)"

Tras el mensaje y la posterior descompostura que se hizo pública, los rumores sobre un supuesto estado de embarazo de la blonda crecieron, lo cual sería una bomba teniendo en cuenta que Mica Viciconte, la actual pareja de su ex marido está cada vez más cerca de dar a luz y también traería paz en medio de un torbellino emocional y una supuesta infidelidad por parte de su novio, Manu Urcera.