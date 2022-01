Las contundentes cinco palabras de Paulo Londra luego de las tremendas declaraciones de su ex

En las últimas horas, Rocío Moreno, ex de Paulo Londra y mamá de sus dos hijas, Isabela que tiene un año y medio casi, y una beba que nacerá a fines de febrero, habló de la conflictiva separación con el cantante. Londra estos días había estado en Estados Unidos y ni siquiera, según ella, le avisó que viajaba. En este marco, hace poco el artista volvió al país y utilizó sus redes para dar un solo mensaje.

"Volver y manos a la obra", escribió, con geolocalización en Buenos Aires. Por el momento no se sabe cuál será su próximo destino, si se quedará allí o volverá a Córdoba. Tampoco trascendió si volverá al hogar que compartía con su ex pareja o la de sus padres que queda al lado y donde pernoctaba hace semanas, de acuerdo a lo que dijo su ex.

En diálogo con Teleshow Rocío había contado que desde hacía meses la pareja está en crisis, que él comenzó a salir de noche con amigos y a no regresar a su casa a dormir y que este segundo embarazo lo transitó prácticamente sola, mientras cuidaba a su hija mayor. Si bien nunca tuvieron una charla según su relato, en la que blanquearan su distanciamiento, para ella la gota que colmó el vaso fue este último viaje de él a Estados Unidos, del cual se anotició a través de las redes sociales.

“No elijo vivir así, ni para mí, ni para mis hijas. Hoy tengo unas sensaciones de enojo y angustia... Soy una explosión de sentimientos. Ya no sé si me interesa tener esa charla; seguramente la tendremos: Hoy digo, ¿para qué? Pero la vamos a tener que tener por el bien de las nenas. Nos une una relación de por vida, pero ya no hay nosotros”, había cerrado Rocío, segura de que la pareja no volverá a estar unida.

(Fuente: Ratingcero)