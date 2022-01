A Cinthia Fernández la tildaron de "madre quilombera" y se armó: mirá lo que respondió

Sin lugar a dudas el 2022 no empezó nada bien para Cinthia Fernández. Durante la madrugada de Año Nuevo la bailarina perdió el contacto con sus hijas mellizas, que estaban con el padre y vivió un mal momento.

“Eran las cuatro de la mañana y me seguían llegando videos de él (por Mathías Defederico) tomando. Eso me puso como loca”, dijo. Siguiendo el relato explicó que el futbolista había dejado el celular de ellas en el baúl con el bolso y que tampoco le atendía su celular. Cinthia explicó que hay una demanda judicial por impedir la comunicación con sus hijas cada vez que se van con él.

Eran las 5 am cuando la panelista de LAM llegó a la puerta del lugar donde estaban y habló con el dueño de la casa: "Traeme a las nenas a la entrada, o voy a tener que llamar la policía, y no quiero exponerte a una situación así”, le dijo. Y agregó que tomó las imágenes con su celular para evitar cualquier tipo de acusación posterior. Finalmente le llevaron a las niñas: "fueron tres horas que la pasé muy mal. Pasé un fin de año divino y me lo arruinaron”, aseguró Cinthia.

En medio de todo este caos, hasta con acusaciones de él hacia ella por una presunta infidelidad, y de ella mostrando pruebas de presunta violencia física y verbal, una seguidora la cuestionó en sus redes: "¿Qué pensaran tus nenas cuando sean grandes?18, 20 años..la madre quilombera que expone algo privado ¿A quién le puede importar el drama que armás? Tenés lo que te tocó, ¡un tipo que no es Messi ni Icardi!”.

Pero lejos de quedarse callada, Cinthia respondió: “¿Qué pensarán de los golpes también, no? Machirula”.

(Fuente: Ratingcero)