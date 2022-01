"No me lo banco más": los hijos de Wanda estallaron contra Mauro Icardi por su infidelidad

Quizás muchos creían que el escándalo entre Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara había terminado, pero no es así. Las consecuencias de la infidelidad están empezando a aparecer en el círculo íntimo de la pareja. Y quien dio detalles de esta situación es el periodista Juan Etchegoyen.

El conductor de Mitre Live explicó que el affaire del futbolista con la actriz no cayó nada bien entre los hijos mayores de la empresaria: Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de la relación con Maxi López. "Ya no querrían saber más nada con Icardi. Todo lo qué pasó provocó que esa relación que era buena se convierta en todo lo contrario".

Y ahondó más en el tema en su ciclo virtual: "no me lo banco más habría sido la frase que dijo Valentino sobre Icardi a su madre Wanda después de lo qué pasó. Lo que me dicen es que los chicos sintieron la peor traición a su madre y a ellos también después de lo que ocurrió".

¡Durísimo!.

(Fuente: Diario Show)