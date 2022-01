¿Teléfono para Vicuña?: revelaron desde cuándo se conocen la China Suárez y su nuevo novio

A muchos les sorprendió el romance de la China Suárez con Armando Mena Navareño. Pero a diferencia de lo que muchos pensaban, este hombre no es nadie nuevo en la vida de la actriz argentina ya que al parecer ya lo tenía pensado hacía tiempo.

De acuerdo a lo que contó Juariu en Corta por Lozano, un dato revelador quizás no le guste nada a su ex pareja Benjamín Vicuña, puesto que hay likes de la China en el Instagram del español desde el año 2018: "Ya subieron fotos, se dan corazoncitos, pero a mí lo que me llama la atención es que la China le viene poniendo like desde el 2018, más o menos. No dejó un mes sin ponerle un like", comentó.

El novio español de la actriz

Después fue la periodista Estefanía Berardi quien sumó más detalles a esto que viene de larga data: "Ellos se conocen desde el 2018. Ella lo había dejado de seguir en las redes y después lo volvió a seguir. En estos viajes a España, donde ella fue por trabajo, con sus hijos, se enganchó", dijo.

Y además agregó que "Es una relación de hace tiempo. Pero cuando ella se separa de Vicuña y hace vida de soltera, a relacionarse con otros muchachos, se engancharon". Cabe destacar que por el 2018 la China estaba en pareja con Vicuña e incluso la primera hija en común nació el 7 de febrero de ese año.

(Fuente: Ratingcero)