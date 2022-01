Wanda Nara habló de su foto más vergonzosa y se defendió de las críticas

Hace unas semanas, Wanda Nara era noticia por el escándalo matrimonial que involucró a Mauro Icardi, la China Suárez y una historia de infidelidad en París.

Fue entonces cuando la mediática, quien ahora es empresaria y representante de su marido futbolista, decidió volver a la Argentina. Aprovechando el impulso que le generó el escandalete, lo usó para promocionar en el país su marca de maquillaje "Wanda Cosmetics".

Wanda Nara aprovechó, durante los primeros días de diciembre para pasar tiempo con su familia en el país y fue entonces cuando un vecino cualquiera le encontró comprando en el super. A cara lavada y con ropa como "una más", la foto de Wanda no tardó en viralizarse.

Entre los comentarios hubo muchos quienes la criticaron por la diferencia que existe en su real apariencia y la que muestra en las redes. Otros, sin embargo, decidieron bancar a la madre de cinco niños por cómo se mostró sin tanto glamour. Por primera vez, y semanas después de la viralización de la imagen, la blonda decidió hablar al respecto y lo hizo con la revista Gente:

Se me sigue notando de dónde vengo. El otro día me sacaron una foto en la que estaba de compras y todos vieron a una mujer normal. No estoy montada.