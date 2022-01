¿Hemos sido engañados?: Stefi Roitman y Ricky Montaner aun no están oficialmente casados

Adrián Pallares sembró una gran duda en el ciclo “Intrusos” que alertó a sus compañeras sobre la realidad entorno al matrimonio más buscado de lo que va del año entre Stefi Roitman y Ricky Montaner que de inmediato se pusieron a investigar, a pocos días de terminar el ciclo de espectáculos tal y como lo conocemos.

Rodrigo Lussich aseguró que Stefi y Ricky no se habrían casado por civil y solo lo habrían hecho en una ceremonia religiosa celebrada el pasado 8 de enero en un exclusivo lugar de Buenos Aires, lo cual para ningún estado del mundo tiene validez alguna.

Finalmente, lo que surgió como una fuerte duda por parte de Pallares minutos después fue confirmado por Maite Peñoñori, la conocida periodista de espectáculos que viene siguiendo todos los detalles de esta costosa y popular boda realizada en nuestro país:

Tras mostrar algunas pruebas de la unión entre esta querida pareja que se celebró como una ceremonia mixta entre el ritual judío y el evangélico, Maite insistió:

"No hubo libreta, no se presentaron ante ningún registro civil, no pidieron a ningún registro civil que haga la unión civil de ellos. Sí hicieron la solicitud (de matrimonio) en Estados Unidos, el 27 de diciembre, pero todavía no están legalmente casados"