Preocupación : Julieta Nair Calvo hizo un desesperado pedido

Julieta Nair Calvo usó sus redes sociales para expresar su increíble bronca, como la de muchos vecinos porteños, ya que pasó más de 5 días sin luz y sin una pronta solución. Ante la preocupante situación, la actriz hizo un desesperado pedido en sus redes sociales, arrobando a Edenor, la empresa encargada de regular la energía eléctrica en dicha provincia.

"¿Alguien de @Edenor que me pueda atender? Hace cinco días que estoy sin luz y no tengo respuesta. Me da bronca tener que exponerlos por acá, pero necesito una solución”.