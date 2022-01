Benjamín Vicuña se hizo viral por su reacción al posar con una fan

Benjamín Vicuña está de vacaciones en Punta del Este junto a su actual pareja Eli Sulichin. Fue durante una de sus visitas a una tranquila playa del vecino país cuando una seguidora se lo cruzó a orillas del mar y le pidió una foto. El actor aceptó con toda la buena onda y posó sonriente frente a la cámara junto a la joven. Pero un detalle no pasó desapercibido.

La chica de nombre Cinthia compartió las fotos en sus redes sociales de manera casi inmediata, sin imaginarse que el posteo se volvería viral en segundos, sobre todo por las repercusiones que genera todo el tiempo el propio actor chileno de reconocimiento internacional.

"Claramente voy a presumir estas fotos. Así como lo ven me miró, es un amor, desde que lo miré para ver si era él, me miró y ya tiró sonrisita. Cuando le pedí la foto, sonreía y parecía más tímido y nervioso que yo, no sabía ni qué decirle, pero no lo puedo creer",