¿Fuertes rumores de embarazo?: mIrá lo que dijo Barbie Vélez en MasterChef Celebrity

La gala del martes tuvo varias sorpresas en Masterchef Celebrity debido a la participación de dos nuevas concursantes: Barbie Vélez en lugar de Denise Dumas y Ernestina Pais en reemplazo de Joaquín Levinton.

Entre la locura de hacer todo perfecto de las recién llegadas mezclados con los percances de quienes están en competencia desde el comienzo, el simpático y divertido pastelero Damián Betular mantuvo una desopilante charla con la hija de Nazarena Vélez sobre un mito sobre el embarazo.

Fue entonces que Betular se detuvo primero en la de Mery del Cerro, que fue la primera que padeció inconvenientes con la salsa y su supuesta fórmula sobre el embarazo.

“¿Estarás embarazada, María?”, le preguntó el chef, ante la cara de asombro de la actriz. “Si se te corta la salsa holandesa, es porque estás pregnant”, sentenció el jurado. Pero para sorpresa de los espectadores no fue la única que no pudo hacer una réplica exacta del acompañamiento, y en el momento de la devolución confesó que se le había cortado tres veces la salsa holandesa.

“¿Estás embarazada, Barbie?”, le preguntó sin filtro el conductor, tal como había ocurrido algunos meses atrás con Mica Viciconte, pocos días antes de que anunciara la dulce espera de Luca Cubero Viciconte, quien antes de nacer, ya tiene cuenta de Instagram.

Aunque en un principio respondió con una negativa rotunda, Del Moro le insistió: “Pero di cen eso, que cuando se te corta la salsa...hay embarazo”. Intrigada y sorprendida, la actriz repreguntó:

“¿Pero tres veces? No sé, después de esto voy a ver, pero no creo”. Fiel a su humor, Betular formó parte de la conversación y los interrumpió para lanzar una frase desopilante: “A mí me pasó, tuve que ir a comprar un test varias veces”.