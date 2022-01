Escándalo: Daniel Osvaldo acosó a Marta Fort en un boliche de Miami y ella lo escrachó

Ambos son figuras reconocidas del espectáculo. Ella es una joven de 17 años, él tiene 36. Ella es la hija de Ricardo Fort, él es el ex de Ganinna Maradona. Ella disfruta de sus vacaciones con amigos, él se le acercó a incomodarla sin conocerse. Se trata nada más y nada menos que de Marta Fort y Daniel Osvaldo.

El periodista de espectáculos Guido Zaffora dio detalles del encuentro casual de Martita Fort con Daniel Osvaldo en un boliche en Miami y la lapidaria frase que la hija de Ricardo Fort dijo después de ese momento incómodo para ella y sus amigos sobre el futbolista retirado, recientemente separado de Gianinna Maradona.

"Él se acercó a la mesa de Marta y le empezó a hablar. Marta lo trataba bien, pero lo miraba como diciendo 'no tengo interés en conocer a este tipo. No sé quién es'"

Con el testimonio de Marta Fort en su poder, Zaffora reveló la tremenda reacción de la adolescente al ser abordada por Osvaldo en el Boliche:

"Esto es exclusivo, palabra de Marta Fort: 'Se me pegó en el boliche. Me miraba, pero yo no sé quién es el viejo ese. Yo estaba con mis amigos, disfrutando. Fui al boliche para otra cosa. Estoy acá de vacaciones".