Preocupa Lía Crucet, internada en un geriátrico: ahora dio positivo de coronavirus

Sin dudas el estado de salud y la situación actual que atraviesa Lía Crucet preocupa no solo a su entorno si no también a sus fans. Su pareja, Tony Salatino, confirmó que ella está internada hace meses en un geriátrico y allí se contagió de coronavirus ahora, transitándolo muy leve.

Lía vive en Mar del Plata y su cuadro de salud en general no es muy bueno, padece demencia frontotemporal. Por eso su pareja la derivó a un lugar que tenga cuidados especiales: "No tuve otra alternativa. Fue la recomendación que me dio el psiquiatra, porque esto ya no tiene retorno".

Durante 2012 le diagnosticaron cáncer de útero y fue sometida a un tratamiento de recuperación. En junio del año pasado, filmó un video que generó gran preocupación, ya que se la vio desmejorada, con 60 kilos menos. Meses después, sufrió un accidente doméstico que le provocó la fractura de la cadera. Por esta razón, la cantante fue internada en el Hospital Privado de Comunidad de la Ciudad de Mar del Plata, donde se le llevó a cabo la intervención quirúrgica.

