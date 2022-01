¿Se está vengando?: la estrategia de Wanda para conquistar al marido de una famosa modelo

Luego de pasar unas vacaciones en Argentina acompañada de sus hijos y su esposo Mauro Icardi, Wanda Nara regresó a París y, según varios indicios en las redes, la empresaria estaría interesada en otro hombre, que no es el futbolista del PSG.

En el programa Intrusos, el conductor Rodrigo Lussich mostró algunas pruebas en el segmento Escandalones. El periodista aseguró que se trata de una “revancha” de la empresaria contra el jugador del PSG. “La relación (con Mauro) está terminada y Wanda está dispuesta a encarar el mundo y darse ciertos permisos”, aseguró en el ciclo de América.

Luego, reveló que la hermana de Zaira Nara suele ponerle “me gusta” a publicaciones de Instagram de Bautista Bello, el polista de 31 años que está en pareja con Sofía Jujuy Jiménez. “Ella elige fotos viejas y le pone like como una señal de que está libre. Empieza a construir su venganza. Estos likes no estaban hasta hace pocos días. Y Wanda no lo sigue en Instagram”, manifestó Lussich sobre la táctica que usa la mediática en las redes sociales.

En la actualidad, Jujuy y Bautista están disfrutando de unas vacaciones en Punta del Este, el lugar preferido para descansar de los famosos argentinos. De esta manera, la pareja aprovecha unos días de descanso en Uruguay antes de retomar con sus compromisos laborales. En fotos exclusivas de Teleshow, se los pudo ver disfrutando de la playa y el mar, muy acaramelados.