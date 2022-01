Tremenda frase habría dicho Stefi Roitman de su suegra... ¡porque usó blanco en la boda!

El sábado Stefi Roitman y Ricky Montaner se casaron, a poco de más de dos años en pareja. Pero al parecer no todo es color de rosas como se ve en las redes sociales e imágenes que compartieron de la boda.

De acuerdo a lo que contó el periodista Juan Etchegoyen en "Emparejados", la flamante esposa de Ricky no estaría atravesando la mejor de las relaciones con su suegra Marlene. "A mí me cuentan que en la relación de Stefi Roitman y Marlene hay tensión", dijo el periodista.

Asimismo, antes que de que comience la mega fiesta, Etchegoyen relató que la novia habría apuntado contra la madre de su novio y dijo: "Alguien me contaba y lo pongo en potencial, pero alguien me decía que en un momento de la fiesta Stefi Roitman dijo 'Hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda'".

Frente a los dichos de Roitman, Débora D'Amato la apoyó a Stefi ya que la esposa de Ricardo Montaner se vistió de blanco el día del casamiento de su hijo. Es una tradición que la novia se vista de blanco y está mal visto que los invitados utilicen el mismo color que la anfitriona. Además, hay un contrato prenupcial en la pareja.

(Fuente: Diario Show)