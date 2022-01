Flor Jazmín Peña tuvo un grave accidente y se salvó de milagro: las impactantes fotos

Flor Jazmín Peña sorprendió a sus miles de fans en Instagram al compartir unas imágenes del terrible accidente que sufrió en la ruta del que se salvó de milagro. En la fotografía se la ve junto al camarógrafo Agustín Franzoni al lado del vehículo que volcó en la autopista, completamente destruido.

"Me cuidan de todos lados' dije y se ve que no mentía. Es probable que el auto tenga destrucción completa y nosotros ni un rasguño. Capaz sea cringe postear esto, pero quizá ahora los 8/1 también sean mi cumpleaños"

La bailarina sufrió un impactante vuelco camino a Pinamar, donde pasarían sus vacaciones de verano junto a un amigo y familia, pero el destino les jugó una difícil jugada y casi pierden la vida por causas que aún se investigan.

En las instantáneas se puede ver el auto destruido y a ellos sin ningún rasguño, lo cual marca la importancia del uso de cinturones de seguridad de manera correcta a la hora de un viaje, sin importar las distancias.

Ante las preguntas recurrentes de parte de sus seguidores y sobre todo de sus fans más queridos, la joven artista dijo notablemente conmovida y aun impactada tras la increíble y traumática experiencia que vivió:

“Después del momento de ayer, nos volvemos a sentir un poco nosotros. No sé bien qué decir, pero la verdad fue un milagro. Mal. No entendemos todavía cómo estamos enteros. Usen el cinturón... Fue cuestión de un segundo, no entendemos bien qué pasó pero estamos bien. Sigo en shock".