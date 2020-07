Corazón roto: Magalí Tajes confesó la dolorosa frase de Flor Jazmín Peña al separarse

En los últimos meses, Magalí Tajes y Flor Jazmín Peña se dieron otra oportunidad, sobre todo porque se animaron a convivir y a atravesar juntas parte del aislamiento. Pero a pesar de eso, se separaron de nuevo y según Magalí, esta vez, es definitivo.



En uno de sus videos de Instagram, Magui hizo hincapié en la conversación que tuvo con su ex novia y que detonó la separación de la pareja más querida de la red.

Pero lo que realmente llamo la atención, sobre todo por la frialdad de sus palabras, fue la respuesta de Flor Jazmín, quien le puso el verdadero punto final a relación:



"Después de un tiempo, me dijo 'ya no te amo'. Fue durísimo, pero yo me sentí libre después de eso. Hasta que me dijo 'ya no te amo', yo la remé de una manera...", reveló Magui muy angustiada.