El insólito requisito de Santi Maratea para ir a Mirtha Legrand

Santiago Maratea, el incluencer que todo lo logra a través de las redes sociales, fue invitado para sentarse en el "Mezasa" de Mirtha Legrand, en su programa que ahora es conducido por su nieta Juana Viale y que se emite por la pantalla de Canal 13, pero dijo que sólo va a acceder a ir con un insólito requisito.

Como lo hace casi siempre, Maratea utilizó su cuenta de Instagram para contar que lo llamaron de la producción de la diva de la tv argentina y ante la consulta de un seguidor sobre sí iba a asistir o no, él respondió "en esa".

Lee más: Santi Maratea juntó millones para ayudar a las infancias Trans en Argentina: ¿Solidaridad o puro cuento?



Sin embargo, Santiago Maratea sorprendió al confesar que sólo asistirá si es el único invitado. "Estamos en una pulseada. Yo quiero ir solo, la producción me dice que no se puede, pero yo les digo que Jorge Lanata fue solo e igual me dicen que no", dijo.

¿Quién es Santiago Maratea?

Santi Maratea se ha vuelto uno de los influencer más famoso del último tiempo luego de que se puso la campaña "Todos por Emmita" al hombro y gracias a su ayuda, los papás de la beba chaqueña que necesita el medicamento más caro del mundo para curarse y seguir viviendo, consiguieron los 2 millones de dólares que necesitaban para comprar el medicamento. Tras eso, muchos argentinos buscan que se haga eco de sus situaciones para ayudarlos a conseguir algo "casi imposible"