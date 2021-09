Chano rompió el silencio y habló de la noche que lo balearon: qué dijo

Chano Charpentier sigue en plena recuperación después de estar al borde la muerte y por primera vez habló de aquella noche en la que sufrió un balazo.

Mucho se dijo desde entonces, pero ahora ante la Justicia se están recibiendo las correspondientes declaraciones.

“Me encuentro muy bien, les agradezco a todos todo este tiempo que estuvieron preocupándose. Me encuentro bárbaro. Estoy en una comunidad terapéutica, me estoy recuperando y desintoxicando. Empezando a trabajar de a poco”, contó el músico a la salida de la Fiscalía.

Consultado sobre lo que ocurrió la noche en que terminó recibiendo un balazo de la policía, el ex Tan Biónica aseguró: “No tengo ni un recuerdo, realmente mi cabeza entró en shock tal vez para protegerme de lo que había pasado”.

“Tengo el recuerdo lamentable del sufrimiento de mi mamá por la situación y por una tocada de fondo más en mi vida. Espero que sea la última”, agregó.

“Estoy en una comunidad terapéutica, me levanto muy temprano, trabajando mucho mis límites, hago grupos, compongo, mucha educación sentimental y emocional. Fundamentalmente trabajando mis límites. Estoy haciendo un poco de música”, explicó sobre su día a día.

Y cerró: “Quería agradecerle a la gente que me hizo llegar su amor. No tengo contacto con el mundo exterior, leo un poco el diario, pero si hay una noticia mía la recortan. No voy a tener suficiente tiempo para agradecer a toda la gente”.

Fuente: La Voz