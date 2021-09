¡Durísimo!: la sobrina de Ricardo Fort la mandó "a hacer ejercicio" a Morena Rial

Hace días Morena Rial se hizo operaciones estéticas para mejorar su apariencia. Contó los detalles de los tratamientos a los que se someterá en los próximos meses.

La hija del conductor explicó que "me hice un par de cosas... La panza, la cola, los brazos y las piernas. Me falta una cirugía para un poquito más adelante para terminar con todo", y así reveló que la segunda parte de su intervención será en noviembre 2021.

"Me hice más de lo que es una lipo. Yo me hice una abdominoplastía y un par de cosas más. Una abdominoplastía es cuando te cortan y te abren, así que la lipo no creo que sea tan dolorosa", aseguró.

Pese a que muchos celebraron que Morena Rial hiciera con su cuerpo lo que ella quisiera, Macarena, la sobrina de Ricardo Fort e hija de Eduardo, quien está en pareja con Rocío Marengo, no se mostró de acuerdo con los métodos de la joven.

Macarena Fort

"Ojalá haga ejercicio además de cirugías estéticas, creo que primero se tendría que probar por el lado del gimnasio pero no la conozco, no sé si lo hizo", comenzó la joven cantante.

"Pero sí es importante que sepa que las cirugías estéticas para reducción no son efectivas si no se acompañan de ejercicio o buena alimentación. Es cirugía, no magia. Si no te cuidas vuelve a aparecer", concluyó Macarena muy contundentemente.

(Fuente: Diario Show)