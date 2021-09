Bomba: mirá el novio de qué modelo fue acusado de estafador

El novio de Floppy Tesouro, Ezequiel Pereira, fue denunciado acusado de estafador y la modelo y cantante argentina no dudó en defenderlo.

Consultada por el periodista Juan Etchegoyen, Floppy Tesouro aclaró que lo que se dice de su pareja "es todo mentira" y bancó a muerte a su media naranja.

“Hablé con Floppy y siempre que sale una noticia de esta manera duele y angustia... Lo que me dijo ella es que todo lo que salió sobre su novio es absolutamente mentira. No es verdad lo que se está diciendo", contó el comunicador de Mitre Live.

Cabe recordar que hace poco tiempo la modelo contó que en la clínica en la que nació la cambiaron por otro bebé y de milagro hoy en día está con su verdadera familia.

"Cuando nací, mi mamá estaba muy dolorida porque costó mucho que yo saliera, tuvo 18 horas de parto para tenerme. Y mi papá no podía entrar porque se desmayaba. Cuando se estaban yendo, mi mamá dice: ‘Esta no es Floppy, es un varón´. Y yo ya me estaba yendo, me llevaban a Paraguay. Mi prima a los gritos, médicos, quilombo, no sé qué...¡A punto de irme! Así que de casualidad estoy acá”, contó Tesouro.