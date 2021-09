Fue un boom: Alberto Cormillot mostró la imagen más esperada junto a su esposa

A poco de dar a luz, la nutricionista Estefanía Pasquini, compartió en sus redes una imagen de la última ecografía de Emilio, el primer hijo que tendrá con el doctor Alberto Cormillot. Por primera vez mostró su rostro: “Muchas veces me escriben mujeres preguntando ¿hasta dónde? Hasta dónde intentar, porque ya están cansadas o perdieron las esperanzas”.

También la nutricionista expresó: “No lo sé, no hay una respuesta, depende de cada pareja o persona que esté en esta búsqueda el ‘hasta dónde’. En este proceso pase por días buenos, malos, muy malos, regulares, pero por suerte siempre tuve gente apoyando y ayudando a no bajar los brazos y al mejor compañero de vida que pude encontrar, el cual me recordaba ‘apretá los dientes y para atrás solo para tomar impulso’".

Por otra parte, el doctor Alberto Cormillot subió otra tierna postal: "Emilio y yo les enviamos una beso grande a todos los niños! Y que pasen un día lleno de amor de los que los rodean!", cerró. Así dio a conocer la primera imagen de su tercer hijo ya que el medico tiene dos hijos fruto de su relación anterior, Reneé y Adrián Cormillot.

(Fuente: Exitoína)