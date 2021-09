Ingrid Grudke dejó de lado la pasarella y debutó como fisicoculturista, ¡mirá cómo le fue!

En medio de la pandemia del coronavirus, la modelo Ingrid Grudke decidió incursionar en el mundo del fisicoculturismo, y en ese sentido se preparó para la competencia mundial de Fitness. Y como si fuera poco, en su primer evento internacional, llegó a la final.

La modelo se encuentra actualmente en pareja con un reconocido empresario, Martín Colantonio. Ella comenzó a prepararse física y mentalmente durante la pandemia con el fin de representar a la Argentina en Letonia, donde se llevó adelante la competencia de fisicoculturismo para modelos.

“Me enorgullece que logre el objetivo que es el de mantenerme en actividad física, fuerte y saludable. Activa y rejuvenecida por dentro y fuera. Me siento plena!”, reveló en su cuenta de Instagram, donde compartió su look y su nerviosismo de subir al escenario con mujeres de distintas partes del planeta.

“Hoy viví una experiencia fascinante! Algo que me llenó de alegría y adrenalina. Participé de mi primer mundial de ifbb European FITMODEL championships. Una vez más, me desafié a algo nuevo. Y ya lo viví! No puedo explicar la alegría que tengo! Disfruté tanto esta presentación”, escribió junto a un video en el que compartió varias postales de lo que fue su debut.

Lo cierto es que Ingrid quedó entre las finalistas y tras compartir sus imágenes en el vestido de gala, se mostró en el aeropuerto, feliz por su logro y cayendo en la realidad de todo lo que había vivido en esa jornada.

