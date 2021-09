Los resultados de los famosos en las PASO 2021: escándalos, chances y agradecimientos

La antesala de las elecciones del próximo 14 de noviembre se dieron lugar durante la jornada de este domingo en todo el país. La sorpresa de muchos fue que al entrar al cuarto oscuro en Buenos Aires podías encontrar a varias caras conocidas y no necesariamente del mundo de la política.

Como candidatos a legisladores se presentaron varios famosos, desde Cinthia Fernández que puso como bandera el derecho a reclamar la cuota alimentaria, a figuras ya conocidas en el ambiente político, como el actor Segundo Cernadas esposo de la sanjuanina Sofía Bravo, cuna política en San Juan de la mano del bloquismo. Además, se presentaron como candidatos la periodista y modelo publicitaria Carolina Losada que dejó la tele para incursionar en el nuevo mundo, el bailarín del Colón y jurado en La Academia Hernán Piquín y nada más ni nada menos que el esposo de Pampita, Roberto García Moritán.

Cinthia Fernández, precandidata a diputada en la provincia de Buenos Aires por el frente Unite, había usado el tango en paños menores para presentar su propuesta legislativa, no llegó a reunir la cantidad de votos necesaria para presentarse en noviembre. Sin embargo, quedó conforme con su performance y en las redes sociales aseguró que en algunos municipios faltaban sus boletas.

“Gracias a esas más de 90.000 personas que confiaron en mí. Quedamos en la puerta por nada: Me queda la duda de si hubiera llegado al objetivo si hubieran estado esas boletas. Me queda una gran elección para mí por encima de muchos políticos de años”.

El actor y esposo de la sanjuanina Sofía Bravo, Segundo Cernadas, también estaba en las boletas junto a Santilli en El Tigre, que obtuvo el primer lugar en las internas lo hizo con más del 29 por ciento de los votos. De esta forma, el reconocido actor de telenovelas se consolida como líder de la oposición local y será candidato en noviembre próximo.

La periodista y reconocida modelo publicitaria, Carolina Losada, dejó su rol de conductora televisiva para postularse a precandidata Senadora Nacional por Santa Fe por Juntos por el Cambio. Al imponerse por diez puntos sobre Frente de Todos y entra las cuatro boletas internas, la de la periodista obtuvo el primer lugar, por lo que finalmente en noviembre la ex Intratables irá por su lugar en la banca.

Por otra parte, Amalia Granata se presentó como precandidata a senadora. Aunque su lista reunió muchos votos, no quedó como primera fuerza de su partido por lo que la ex mediática no será candidata y dijo “Hoy entre todos le pusimos un freno al kirchnerismo en Santa Fe. Quiero felicitar al resto de las listas que hicieron esto posible. Tenemos por delante la misión de rescatar al país de la falta de valores y el atropello al ciudadano común al que lo ha sometido este Gobierno”.

Roberto García Moritán, el marido de Pampita y papá de Ana, encabezó la lista de legisladores porteños Republicanos, con el espacio que lidera el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy. La lista obtuvo el segundo lugar en las internas PASO, pero con una gran cantidad de votos, por lo que, podría ser candidato y obtener una banca si la tendencia se mantiene en los próximos meses.

El jurado de La Academia, Hernán Piquín, se postuló en el tercer lugar en la lista de concejales del partido de Pilar en Avanza Libertad, el partido que responde a José Luis Espert. La cantidad de votos que cosechó, poco más del seis por ciento, lo dejan afuera de las elecciones. En sus redes el bailarín compartió un comunicado del partido: “Gracias a todos los pilarenses, este resultado nos fortalecerá. Estamos orgullosos de esta jornada democrática y del gran trabajo que venimos haciendo”.

El multipremiado actor argentino Luis Brandoni, era conocido por su militancia en la UCR, y esta vez formó parte en el puesto número 13 de la lista a precandidatos a legisladores porteños encabezada por Adolfo Rubinstein de Adelante ciudad, una de las tres boletas que compiten en la interna porteña de Juntos con el cambio y la que obtuvo el tercer lugar, luego de las encabezadas por María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy. Osea, quedó fuera de discusión.

Si bien las redes ayudaron a la difusión de los puestos que ocuparía cada uno, cabe destacar que llamativamente fueron muchos los famosos que pelearon en esta interna por una banca en dicha provincia y las repercusiones no tardaron en llegar al resto del país, como en el caso de San Juan.

Fuente: con información de Infobae