Emoción y elecciones: Mirtha Legrand fue a votar con 94 años y un look inolvidable

La querida conductora Mirtha Legrand fue a votar a los 94 años y lo celebró con alegría de poder cumplir con su momento de votación, a pesar de que para ella no es obligatorio presentarse a votar. Como es su costumbre, La Chiqui Legrand eligió e su look para la ocasión de total withe.

Sin mucho más que palabras de emoción que decir, la mujer votó en La Rural pasado el mediodía, y eligió entre los candidatos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque n ose sabe por quién votó exactamente, pero por sus declaraciones en la previa se supone que por el Frente Juntos por el Cambio.

Mirtha muy eufórica comentó: “¡Estuvo espléndido! La votación fue en uno de los enormes salones de La Rural. Junto con el aplauso me agradecieron por haber ido a votar. Tenía cierta resistencia porque no tenía el número de mesa, pero reconozco que fue magnifico y cumplí con mi deber cívico. Anoche no dormí pensando que tenía que venir, cómo sería la entrada, si nos permitirían entrar con el auto, que efectivamente nos permitieron y fueron muy amables”.

Legrand se lució con un conjunto de color natural con detalles bordados en metal dorado, muy fiel a su estilo y tapado en el mismo tono. Además, la diva lució un pañuelo y guantes claros, con zapatos de taco bajo color gris. El outfit fue acompañado con un barbijo a tono con su atuendo.