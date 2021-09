L-Gante le respondió a Vidal por los porros en Palermo o en la villa: “Narcos puede haber en cualquier parte”

L-Gante cumplió su promesa y llegó hasta los estudios de La Nación para dialogar con el conductor Eduardo Feinmann.

La charla estaba arreglada desde la semana pasada, cuando el fenómeno musical y mediático L-Gante dejó “plantado” a Eduardo Feinmann en La Nación + por problemas con el tránsito. El joven se disculpó al aire con el conductor y le prometió su asistencia este miércoles, “para hablar de lo que vos quieras”.

Entre los temas que se trataron (alcohol, la música, la casa que recibió en el Bicentenario, en la que vive hasta ahora) estuvieron las declaraciones de María Eugenia Vidal, que hizo la diferencia entre fumarse “un porro en Palermo”, que hacerlo en alguna de las villas de CABA.

“Yo estoy a favor de la libertad y de que cada uno puede decidir qué hacer. Pero me parece que hay dos realidades muy distintas: una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo, y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro, sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado. Son dos caminos completamente distintos”, dijo.

Entonces Elián Ángel Valenzuela dio su opinión: “Primero, cuando yo dejé la escuela no fumaba porro”.

“Está de más decir la ubicación. Un narco puede estar en cualquier lado. Lo de las villas... y Palermo, es lo mismo”, consideró.

“Yo vengo de la villa y voy a Palermo, pero vi poca gente de Palermo ir a la villa. Ella está hablando y no sabe cómo decir que te podés fumar un porro. El problema es el tráfico, entonces mezclan las cosas”, apuntó.

“En mi caso no tengo una enfermedad que me diga que lo tengo que usar, pero lo uso para relajarme y bajar el estrés. Algunas personas si lo tiene que usar por su salud y no pueden hacerlo legalmente”, concluyó.