Sabrina Rojas blanqueó: “Nos encontramos cuando se puede y la pasamos bien”

Un día la periodista Andrea Taboada contó en LAM que Sabrina Rojas, recientemente separada de Luciano Castro, y el Tucu López, ex de Jimena Barón, habían estado a los besos en un boliche.

Pero luego la actriz no detalló sobre cuál era su vínculo con el locutor. Sí se los había visto juntos más de una vez, quizás por su reciente separación de Castro, quien fue su pareja durante años y con quien tiene dos hijos (Esperanza y Fausto).

Tucu López- imagen Instagram

Finalmente la actriz rompió el silencio en una entrevista con la revista ¡Hola!: "Nos encontramos cuando se puede y la pasamos bien. No puedo decir más que eso".

"Me propuse priorizarme. No quiero quedarme con la culpa de lo que no fue, voy a encenderme y a disfrutar. Me gusta estar en pareja, pero como lo hice toda mi vida, ahora creo que no podría volver a convivir con alguien", agregó.

(Fuente: Pronto)