Sus fans, más que felices: mirá la primera foto de Chano en el centro de rehabilitación

Hace un mes Santiago "Chano" Charpentier protagonizaba un confuso episodio en el que la Policía tuvo que intervenir. Fue en ese mismo hecho donde el cantante resultó herido y debió ser ingresado al Sanatorio Otamendi con una herida de bala en la zona del abdomen.

Luego de estar dos semanas en esa clínica, recibió el alta y tuvo que ser derivado a un centro de rehabilitación con el fin de tratar su adicción a las drogas. Desde allí, su evolución en el tratamiento se mantuvo en completo hermetismo. Hasta ahora, y sus fanáticos están más que felices.

Su tío Esteban Charpentier publicó en las últimas horas una foto del músico. En la captura se lo ve a Chano y al escritor al aire libre. Mientras su tío lo abraza, él sonríe sosteniendo el texto Lo que el viento se llevó. Poesía en cómic. “Mirá quién lee el libro”, escribió Esteban en el posteo.

Por su parte, su hermano Bambi compartió a través de sus historias de Instagram una reflexión y una mensaje de agradecimiento a todos sus followers. “Pasó poco más de un mes de una peli de terror que nos tocó vivir como familia. No hubo ni un solo día que no reciba mensajes de apoyo, buena vibra y preocupación. Tal vez gracias a la música que hacemos, que de alguna extraña manera me permite ser parte de sus vidas; o por el motivo que sea, lo agradezco de corazón”, expresó.

